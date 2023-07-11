الراحلون والقادمون.. تفاصيل جلسة كولر مع الخطيب بسبب إمام عاشور وصفقات الصيف

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مطولة مع السويسري مارسيل كولر ومترجمه الخاص تم خلالها مناقشة رؤية المدرب للاعبين الذين يرغب في رحيلهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

واطمأن كولر خلال الجلسة علي أن صفقة التعاقد مع إمام عاشور تسير في الطريق الصحيح والأهلي اقترب منها بشكل كبير ويتبقي فقط بعض الرتوش الصغيرة، وتحدث الخطيب مع كولر عن طلب النادي بتمديد تعاقده ووافق بشكل مبدئي المدرب السويسري علي أن يكون التفاوض المباشر مع الشركة التي تدير أعماله.

وطلب كولر تأجيل حسم موقف كريم الدبيس ورأفت خليل من عرض زد لحين منحهم فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، ووافق بشكل مبدئي علي عودة صلاح محسن للفريق بعد إنتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا وإستعادة محمد شكري الذي يتواجد بند في تعاقد مع سيراميكا بأحقية الأهلي في طلبه بعد الموسم الأول مقابل دفع 8 ملايين جنيه.



واستقر السويسري مارسيل كولر علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري، ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه اجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الاخيرة أعده محللي الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني فأن كولر قد أستقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري حيث يحتاج لنقطتين فقط والثاني هو انها مباراة جماهيرية وديربي خاص والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وخرج كل من عمرو السولية ومحمود متولي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر في تلك المواجهة لعدم شفائهما بشكل كامل من الإصابات التي أبعدتهم عن المباريات الأخيرة، وسيحتفظ كولر علي دكة البدلاء بأوراق تستطيع تغيير النتيجة مثل أحمد القندوسي ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.