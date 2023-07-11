بسبب كوت ديفوار | إعلان مهم من الكاف بشأن كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعديل موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وذكر كاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرعة ستقام يوم الخميس المقبل 13 يوليو الجاري بدلا من الأربعاء 12 يوليو، بعد أن تم نقلها من بنين إلى كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليتجنب مواجهة الكبار.

تصنيف المنتخبات المشاركة:



المستوى الأول: المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر - نيجيريا - الكاميرون - مالى - كوت ديفوار



المستوى الثاني: بوركينا فاسو - غانا - جنوب افريقيا - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - زامبيا - الجابون -

غينيا الاستوائية



المستوى الثالث: أوغندا - بنين - موريتانيا - كينيا - الكونغو - مدغشقر - غينيا بيساو - ناميبيا - انجولا



المستوى الرابع: موزمبيق - جامبيا - سيراليون - توجو - تنزانيا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى - مالاوي - ليبيا



المستوى الخامس: النيجر - جزر القمر - السودان - رواندا - بروندى - أثيوبيا - ايسوتنى - بوتاسونا - ليبيريا



المستوى السادس: ليسوتو - جنوب السودان - موريشيوس - تشاد - ساو تومي وبرينسيبي - جيبوتي - سيشيل - إريتريا - الصومال