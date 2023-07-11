البيت الأبيض: انضمام السويد لـ«الناتو» دليل على متانة وقوة الحلف

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن انضمام السويد للناتو الآن يعد دليلا واضحا على متانة الحلف، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق قمة (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلينوس؛ لبحث "التهديدات الروسية وإمكانية انضمام أوكرانيا".

وقالت بيير ـ حسبما أفادت قناة “الحرة” الإخبارية الأمريكية اليوم، الثلاثاء ـ إن "الناتو ما زال قويا عكس جميع توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن انهيار الحلف مع بداية الحرب على أوكرانيا"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد أعضاء دول الحلف بانضمام السويد إلى 32 عضوا".

يأتي هذا في الوقت الذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن - خلال اجتماعه مع نظيره الليتواني جيتاناس ناوسيدا قبيل بدء قمة حلف الناتو في العاصمة فيلينوس - إنه يتطلع إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويتوقع أن يقدم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف، لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه.