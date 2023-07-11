تصريحات صادمة.. زيلينسكي يثر غضب دبلوماسيي الغرب في قمة الناتو

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول افتقار الدول الغربية السخيف لإطار زمني لدعوة أوكرانيا وعضويتها في حلف الناتو فاجأ وأثار غضب الدبلوماسيين الغربيين.

وحسب “بوليتيكو”، تسببت تصريحات زيلينسكي في مفاجأة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تُعقد قمة الناتو حاليًا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله "أنا منتقد لموقف بعض الحلفاء، لكنني أعتقد أن هذا نهج غير مدروس وغير عادل.. زيلينسكي تمادي كثيرا”.

ومع ذلك، قال دبلوماسيون آخرون إنهم فهموا مشاعر زيلينسكي وسط الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم وجود إطار زمني لدعوة وعضوية أوكرانيا في الناتو بأنه أمر سخيف.