في 6 خطوات.. طريقة عمل كباب خشخاش على الطريقة السورية

تعتبر طريقة عمل كباب خشخاش، هي أكلة لذيذة شهيرة في بلاد الشام وبالتحديد في حلب بسوريا، ويعد من الوجبات الشهيّة التي يقبل الكثيرون على تناولها كبارًا وصغارًا.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كباب خشخاش، وهي من الاكلات السورية ، التي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم للةصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كباب خشخاش

طريقة عمل كباب خشخاش

مقادير طريقة عمل كباب خشخاش :

للخضار :

1 فلفل أخضر مقطع

1 فلفل أخضر حار مقطع

3 طماطم

1 بصل مقطع

5 فصّ ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

للحم :

½ كيلو لحم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة كبيرة بقدونس ناشف

3 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم للتزيين

طريقة عمل كباب خشخاش :

لتحضير الصوص، نضع في صينية كل من: الفلفل الأخضر، والفلفل الأخضر الحار، الطماطم، البصل، الثوم، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، الخل الابيض، معجون الطماطم.

_ ندخل الصينية إلى الفرن حتى تشوى جميع المكوّنات السابقة، وبعد ذلك نسكب هذه الخضراوات المشوية في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يتكوّن لديكِ صوص أحمر.

_ نسكب الصوص في صينية ونتركه جانبًا.

_ لتحضير الكباب، نضع في بولة كبيرة كل من: اللحم، الملح، الفلفل الأسود، بهارات اللحمة، الكزبرة، البقدونس، ثم تعجن باليدين ثم نشكل اللحمة على هيئة أصابع.

_ نضع أصابع اللحمة في الصوص الموجود بالصينية، ثم ندخل الصينية إلى الفرن حتى ينّضج الدجاج.

_ نقدم الكباب مع الصوص في طبق التقديم ونقوم بتزيينه بالبقدونس الطازج ويمكن تناوله ساخنًا مع الخبز ويُنصح بتناوله مع الخبز اللبناني.