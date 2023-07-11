عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف» يعزز الحماية الاجتماعية والصحية لذوى الهمم

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ ، بموافقة مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن دعم صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك عقب نقاش جاد ومتميز في عدد من اللجان.


وقال الرشيدي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن  القانون يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن فئة ذوي الهمم عانت كثيرا خلال السنوات الماضية والرئيس السيسي حرص منذ توليه الحكم على دعمهم بكل السبل، موجها الشكر لكافة الجهات التى ستدعم  الصندوق بملايين الجنيهات مما يعزز المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة.


وأوضح الرشيدي، أن القانون يعلي من قيم حقوق الإنسان، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتفعيلا لسياسة التعامل الإيجابي والطابع الإنساني، واستمرارا لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والحقوق في سهولة ويسر.


وأشار الرشيدي إلى أن الدولة نفذت 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي لذوي الهمم، مضيفا أن مصطلح أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة "قادرون باختلاف" ليس فقط تطور إنساني في الاسم والمسمى، ولكنه تطور أخلاقي واجتماعي.


ولفت النائب إلى أن القانون هو استمرار لدعم صندوق "قادرون باختلاف" برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قدم الدعم والرعاية لـ"قادرون باختلاف" في أكثر من 15 ملفًا، موضحا أن بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" نجح الصندوق في تأهيل أكثر من 42 ألفًا من "قادرون باختلاف" في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب لتسهيل دمجهم في المجتمع، وإنشاء 20 مركزًا لخدمتهم في القرى.
 

القانون حقوق الإنسان مجلس النواب قادرون باختلاف الرئيس السيسي كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: نستهدف تحقيق المعدلات الدولية لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم

التضامن الاجتماعي: نقدم دعما كاملا للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيه

ترشيحاتنا

مدبولي يكشف عن القطاعات المستهدفة لزيادة حصيلة الإيرادات الدولارية

مع 5 دول.. روسيا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

وزير المالية: حققنا إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه

خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للناتو يعني انخراط باقي الأعضاء في الحرب

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ