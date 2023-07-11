إصابة 13 مواطنا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة وسط سيناء

️أصيب 13 مواطنا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الجفجافة الحسنة محافظة شمال سيناء، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج . وأخطرت الأجهزة المعنية بالحادث لتقولي التحقيق.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغت يفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الاوسط بمنطقة قرية الجفجافة بوسط سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الاسماعلية العام لتلقي العلاج.

10سيارات إسعاف:

حيث تم الدفع بالسيارات إسعاف إلى مكان الحادث منهم 3 سيارات، من سمال سيناء و7سيارات إسعاف من الإسماعيلية الى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من :

محمد الصاوي 20 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد مصطفى 33 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد السيد 12 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وعبده محمد 26 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وسالم السيد 40 سنة بكدمة بالعين اليسرى، وسحجات بالجسم.

ومحمود محمد عباس 40 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الجمجمة، وإسماعيل محمد مصطفى 24 سنة باشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد

وسليم مصطفى بجرح قطعي بالقدم اليمنى حوالي 2 سم. و أحمد السيد 46 سنة بجرح قطعي بالزراع الأيسر، ومحمد محمد 21 سنة بكسر بالزراع الأيمن، وأحمد محمد 24 سنة بكسر بالساعد الأيمن، وأحمد محمد 29 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم ، ومحمد أحمد حسن 21 سنة، بكسر بالترقوة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 8 سم.

