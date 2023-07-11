محمد هنيدي ضيف أسما إبراهيم في حبر سري ومفاجآت حصرية 13 يوليو

يحل الفنان محمد هنيدي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة خاصة من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة 13و 14 يوليو.

ويرد محمد هنيدي لأول مرة على اتهامه بالتنمر بسبب بعض الإفيهات المستخدمة في أفلامه، كما يكشف رأيه في عودة بعض الفنانات المعتزلات للفن مرة أخرى.

ويفجر هنيدي خلال الحلقة مفاجأة لجمهوره بشأن الأفلام الأنيميشن، كما يحدد أفضل فنانة على الساحة الفنية حاليا لتقديم تجربة الفوازير.



ويكشف هنيدي لأول مرة حقيقة خلافه مع الفنان علاء مرسي بسبب أحد الأفلام.



الجدير بالذكر أن الموسم السادس من برنامج حبر سري يعرض على شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.