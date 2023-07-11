الدقهلية .. فحص  2975 مواطنا ضمن حملة قلبك أمانة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم فحص نحو ٢٩٧٥ مواطناً حتي الان ضمن حملة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب والتى تأتي تزامناً مع فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تفعيل المبادرة بنحو 48 منشاة صحية كمرحلة أولي لتقييم الامراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية وذلك بعد انتهاء الدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة من تدريب الفرق الطبية بالوحدات علي اعمال رسم القلب .

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت منتصف مايو عن عن وصول 48 جهاز لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة وذلكً للبدء فى تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة"تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".