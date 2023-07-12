دعاء نهاية الامتحانات .. يزيل القلق والتوتر عن الطلاب

ساعات وينتهي الآلاف من الطلاب من امتحانات نهاية العام ، وقد يهمهم ويخفف عنهم ترديد دعاء نهاية الامتحانات ، لما يعانونه من توتر وقلق سواء من الامتحانات والمذاكرة ، أو من قلق انتظار نتيجة نهاية العام.

دعاء نهاية الامتحانات

يستحب ترديد دعاء نهاية الامتحانات ، بعد الانتهاء من آخر يوم في الامتحانات ، فالدعاء هو عبادة مهمة وله مكانة كبيرة عند الله عزوجل، ولهذا يستحب لنا ترديد هذه الأدعية في نهاية الامتحانات ومنها:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (سلُوا اللهَ مِنْ فضْلِهِ ، فإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُسْأَلَ ، و أفضلُ العبادَةِ انتظارُ الفرَجِ).

اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمه وفصل الخطاب

اللهم ألهمني علماً أعرف به أوامرك واجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم

اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم “الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان”.

دعاء بعد الامتحان للنجاح

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

اللهم يا من قلت وقولك الحق “وعلمناه من لدنا علماً”، ارزقني من لدنك علماً يقربني إليك.

”لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”، أنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء الامتحان الصعب

اللهم إني أسألك فهم النبيين، و حفظ المرسلين، و الملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، و قلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل.

ومن أدعية الحفظ : اللهم إني أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل . . ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرا.

الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك ، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم .

