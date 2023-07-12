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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمكتبة الإسكندرية.

وتنظم مكتبة الإسكندرية دورة هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

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يشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٧٥ دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية. ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اتحاد الناشرين العرب اتحاد الناشرين المصريين الهيئة المصرية العامة الامارات العربيه المتحده

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