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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في تطوير صناعة الطاقة النووية السلمية بإندونيسيا

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لمشاركة حلولها المتقدمة في الصناعة النووية السلمية مع إندونيسيا.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله، في مقابلة صحفية، "نحن على استعداد لمشاركتكم حلولنا المتقدمة في الصناعة النووية السلمية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية حديثة ذات قدرة كبيرة وصغيرة، واستخدامات التكنولوجيا النووية التي ينتج عنها طاقة، وتطوير البنية التحتية النووية وتدريب الموظفين"، مشيراً إلى أن روسيا مقتنعة بأن زيادة المعروض من النفط والمنتجات النفطية الروسية ستسهم في أمن الطاقة في جاكرتا.
وأضاف لافروف "إنه ينبغي إنقاذ مناطق آسيا والمحيط الهادئ من السيناريوهات السلبية التي أحدثتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"ناتو" في أجزاء أخرى من العالم".
وتابع أن بلاده داعم موثوق به لرابطة الآسيان .. مشيرا إلى أن موسكو تعمل من أجل تعزيز بنية الآسيان والاستقرار والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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