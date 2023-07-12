روسيا: الصراع مع أوكرانيا لن ينتهي إلا في هذه الحالة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع صحيفة إندونيسية إن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف لصحيفة كومباس إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف لافروف في المقابلة “لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية، ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف”.

وأردف قائلا “في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف”.