الشباب والرياضة: استمرار جلسات تنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بالمحافظات

تستمر وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للأنشطة الجامعية ،إدارة قادرون باختلاف،في تنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بالمحافظات ،والتي يتم تجهيزها ضمن

برنامج جسور الأمل، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية .

حيث يقوم مركز شباب ناصر ملوي بمحافظة المنيا بتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم ️جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم بالإضافة الي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .



الجلسات تقدم مجانا ، مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ، من الساعه التاسعه صباحاً وحتى الثانية ظهرا.