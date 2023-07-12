عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

صدى البلد

أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية شاب  يبلغ من العمر 25 عاما  الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد فتاة ثرية عربية  بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات. 

س/هل قمت باجراء التحريات نهائية حوال الواقعة؟

ج:ايوة

س/ومالذي اسفرت عنة تلك التحريات؟

ج:توصلت تحرياتي السرية الي قيام المتهم  على علاقة عاطفية

مع المجني عليها والتقطا بعض الصور سويا وقام بارسال تلك الصور الي شقيقتها/ سلمي خالد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك salma marie مبتزا اياها ومهددا اياها بعبارات التهديد بنشر تلك الصور لعائلتها واصدقائها وطلب منها مبلغ نقدي وقدره عشرة

الاف ريال سعودي وهاتف محمول ماركة ايفون وذلك في سبيل عدم نشره لتلك الصور

س/ وما هي مضمون تلك الصور

ج/ هي صور شبه عارية للشاكية بمفردها واخرى مع المشكو في حقه في حالة فاضحة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية خليجية كتابة بإفشاء أمور خادشه لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية  الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه قبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي"

كما  استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " هو المسمي- Samira Ahmed

-بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً  وتعمد  إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول  من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

السعودية تعلن انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

العثور على 6 أطنان كيماويات داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

صحف السعودية| المملكة تجدد دعمها للسلام .. وخادم الحرمين يثمن إنجاح موسم الحج.. ووزير الخارجية يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم.. ودول التعاون تدين الأعمال المعادية للمسلمين

تقترب من 2 مليون جنيه| مواصفات كيا سبورتاج 2024 الـ SUV الجديدة

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية.. الإفتاء توضح طريقة سهلة وبسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ