صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية شاب يبلغ من العمر 25 عاما الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد فتاة ثرية عربية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات.

س/هل قمت باجراء التحريات نهائية حوال الواقعة؟

ج:ايوة

س/ومالذي اسفرت عنة تلك التحريات؟

ج:توصلت تحرياتي السرية الي قيام المتهم على علاقة عاطفية

مع المجني عليها والتقطا بعض الصور سويا وقام بارسال تلك الصور الي شقيقتها/ سلمي خالد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك salma marie مبتزا اياها ومهددا اياها بعبارات التهديد بنشر تلك الصور لعائلتها واصدقائها وطلب منها مبلغ نقدي وقدره عشرة

الاف ريال سعودي وهاتف محمول ماركة ايفون وذلك في سبيل عدم نشره لتلك الصور

س/ وما هي مضمون تلك الصور

ج/ هي صور شبه عارية للشاكية بمفردها واخرى مع المشكو في حقه في حالة فاضحة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية خليجية كتابة بإفشاء أمور خادشه لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه قبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي"

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " هو المسمي- Samira Ahmed

-بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان