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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخبا الناشئين والناشئات للسلة يتوجهان إلى تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا

منتخب السلة
منتخب السلة

توجه منتخبا مصر للناشئين والناشئات لكرة السلة، تحت 16 عامًا، إلى تونس صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولتي أفريقيا للسلة اللتين تقامان في الفترة من 13 يوليو الجاري، وحتى 23 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين، كلا من: محمد وائل – رامي مجدي – أنس عبد المطلب – علي عسران – أمير مجدي – نور الصاوي – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلواني – أحمد ربيع – أحمد فادي – عمر عصام.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحي مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إداري، زياد والي إداري، وليد عبد الوهاب علاج طبيعي، محمد غانم الفلاح علاج طبيعي، محمود الكوارشي مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.

أما بالنسبة لمنتخب الناشئات، فتضم قائمة اللاعبات كل من: إنجي الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملي – هنا الجولي – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلواني – هنا الباز – جودي الباز – حلا الوكيل – جودي الجوهري – ريناد طارق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، وهاني حسن مدربًا عامًا، ومحمود يونس مدرب، ونهال سعد مدرب معايشة، ومها مجدي إداري الفريق، وفاطمة جمال طبيب الفريق، وجهاد سمير إداري، وماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.

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