عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأعلى للجامعات يطالب بالاستفادة من تجربة الأزهر في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا

د محمد ايمن عاشور
د محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي

أشاد المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بجهود وتجربة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ جاء ذلك عقب قيام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بعرض تجربة جامعة الأزهر الثرية في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمام الحضور.

ولاقت التجربة إشادة كبيرة من المشاركين، وبدوره وجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاستفادة مما قامت به جامعة الأزهر، موجهًا بالتعميم على الجامعات المصرية؛ للاستفادة من هذه التجربة الثرية التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

فى سياق أخر .. بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم رفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

وأكد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للسادة المعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

من جانبه بين الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ