الأعلى للجامعات يطالب بالاستفادة من تجربة الأزهر في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا

أشاد المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بجهود وتجربة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ جاء ذلك عقب قيام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بعرض تجربة جامعة الأزهر الثرية في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمام الحضور.

ولاقت التجربة إشادة كبيرة من المشاركين، وبدوره وجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاستفادة مما قامت به جامعة الأزهر، موجهًا بالتعميم على الجامعات المصرية؛ للاستفادة من هذه التجربة الثرية التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

فى سياق أخر .. بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم رفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

وأكد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للسادة المعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

من جانبه بين الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.