السعودية وتركيا تبحثان التعاون في الاقتصاد وتخطيط المدن

بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، في أنقرة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية؛ سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها.

والتقى الوزير السعودي وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وناقش الحقيل عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

و اطلع الوزير السعودي على أفضل التجارب والممارسات التركية في القطاعين البلدي والإسكان؛ بهدف الاستفادة من الخبرات التركية.



واطلع على التجربة التركية في مجالات التمويل والتشييد والبناء والتنمية الحضرية، كما ناقش فرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في المملكة .

وأكد الوزير السعودي عمقَ ومتانةَ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مشيرًا إلى مكانة البلدين وتأثيرهما على المستوى الإقليمي والدولي .