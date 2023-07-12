الأوقاف تطلق مسابقة الإدارة الإشرافية 2023

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية (مدير إدارة -مفتش دعوة ) من بين العاملين بالأوقاف بالشروط التالية: ـ

شروط التقدم للوظيفة: ـ

1. أن يكون المتقدم لوظيفة مدير إدارة شاغلًا للدرجة الأولى.

2. أن يكون المتقدم لوظيفة مفتش دعوة شاغلًا للدرجة الأولى أو الثانية.

3. أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات.

4. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

5. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والمقابلة الشخصية.

6. أن يكون حسن السير والسلوك .

7. علمًا بأن مجرد التقديم في المسابقة يعد بمثابة إقرار بقبول العمل في المكان الذي به عجز بأي مديرية أو إحدى إداراتها الفرعية على مستوى الجمهورية ، وحال اجتيازه بنجاح يتم توزيعه على المكان المحدد وإخلاؤه إداريًّا ؛ ليتسلم العمل لمدة عامين ، يحق له بعد هذه المدة طلب النقل .

فعلى من يرغب التقدم وفق هذه الضوابط ملء البيانات التالية خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

فتح باب الالتحاق بمراكز الثقافه الإسلامية

من ناحية أخرى قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين ( الرجال – السيدات ) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023م - 2024م ، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية ، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية ، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءًا من الثلاثاء 18 / 7/2023م حتى الأربعاء 2 / 8 /2023م في الفترة من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.