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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوبو يدخل دائرة اهتمامات مسؤولي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن دخول محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، مجددًا ضمن حسابات مسؤولي القلعة البيضاء لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويستهدف الزمالك ضم اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، في ظل إجادة محمد رضا للعب في مركزي 6 و8.

وأكد المصدر ، أن مسئولو نادي الزمالك يعتمدون  على رغبة بوبو في الرحيل عن فريقه في الموسم المقبل وهو الأمر الذي يمكن أن يسهل من حسم الصفقة.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها غدًا الخميس.

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