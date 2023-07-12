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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بسماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني ومصدر مطلع لـ”رويترز”، “أصيب عدد من أعضاء جماعة حزب الله في لبنان اليوم الأربعاء في هجوم على الحدود الجنوبية مع إسرائيل”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

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وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، إن مجموعة من رجال حزب الله أشعلوا النار على الحدود، وأشعلوا ألغاما أرضية، وإن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية خلال الحادث.

الحدود الإسرائيلية اللبنانية إسرائيل لبنان

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