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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: مستشفيات السودان خارج الخدمة ولا يوجد كهرباء

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن ما يحدث في السودان مقلق، وأن الجميع غاضب مما يحدث لـ السودان، وأن مصر من أكثر الدول التي تتمنى الاستقرار في السودان.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر و السودان بلد واحدة، وأن أمن السودان يعتبر أمن قومي لمصر".


ولفت إلى أن "الشخص اللي يعطس في السودان من في مصر يقول له يرحمكم الله" وأن مصر و السودان يربطهم شريان واحد وهو نهر النيل.

وأوضح أن مصر و السودان كانت دولة واحدة حتى عام 1952، وبعد ذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم فصل السودان عن مصر.

وكشف أن قوات الدفع السريع عددهم 10 ألف، وأن الجيش السوداني قوامة 205 ألف، وان أي دولة بها قوتين للجيش تقع، و قوات الدعم السريع تكونت في عام 2013.

وأوضح أن السودان بدون حياة، وأن المستشفيات بدون خدمات، ولا يوجد كهرباء، و الكثير هرب من السودان، وأن هناك 3 ملايين سوداني تركوا بلادهم.

وأشار إلي أن ما يحدث في السودان انقسام و حرب أهلية، وأن هناك مبادرات كثيرة تمت خلال الفترة الأخيرة من أجل الحل في السودان، وأن قمة مصر غدًا مهمة للوصول لـ حل.

وكشف أن استضافة مصر لدول الجور لحل المشكلة السودانية، أمر مهم للغاية، وأن مصر وضعت الضوء الأبيض لحل المشكلة.

 وتحدث عن أصعب فترة كانت بين مصر و السودان وقال: "أسوأ علاقات مصرية سودانية كانت في عهد حكم البشير".

سمير فرج صالة التحرير الجيش السوداني المستشفيات السودان

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