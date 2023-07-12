الثانوية الأزهرية 2023 .. أعمال التصحيح تنطلق السبت .. والنتائج مبشرة عن العام الماضي

انتهى ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، للعام الجاري 2022-2023، ويكثر البحث عن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى ، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ، وتبدأ هذه الاستعدادات بعملية تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتعلن بوابة الأزهر الإلكترونية ، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، فور اعتمادها ، على هذا الرابط من هنا

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للسادة المعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

من جانبه بين الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.

نتيجة العينة العشوائية

وأعلن وكيل الأزهر ، بشرى للطلاب بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام تشير إلى أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدا رويدا.

وجاءت نسب العينات العشوائية في القسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي 98% والمالكي 94%، بينما جاءت نسبة العينات العشوائية في الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% والإنجليزي 89% والأدب والنصوص 95% ، وزادت مادة الإستاتيكا عن العام الماضي بأكثر من 19% حيث وصلت هذا العام إلى 74%.

وأضاف وكيل الأزهر أن نسب تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أفضل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الشافعي 86% والحنفي 79% والمالكي 61%، وبلغت نسبة الحديث 73%، والقرآن الكريم 89.5%، والبلاغة 63.5% ،والجغرافيا 86.7%، والنحو 68%.

تتم تصحيح العينات العشوائية بعد اكتمال ورود أوراق الإجابة من جميع اللجان، وذلك بعد ترقيم الأوراق بالأرقام السرية ونزع الجزء الخاص ببيانات الطلاب من أوراق الإجابة، ويتم التصحيح من خلال مصححين متخصصين في كل مادة بصفة مستمرة وطبقا لجدول الامتحانات المعلن، ويتم تصحيح 5% من جميع أوراق الإجابة من جميع المحافظات.