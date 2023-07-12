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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. انتهاء الخلاف بين رامي صبري وعمرو مصطفى.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

بعد أزمة "يمكن خير".. انتهاء الخلاف بين رامي صبري وعمرو مصطفى

انتهى الخلاف بين المطرب رامي صبري، والملحن عمرو مصطفى، بالصلح على الهواء بعد أزمة أغنية "يمكن خير".

مش هقول عنه حاجة عشان بـ أتحسد .. نانسي صلاح تعلن خطوبتها

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، عن خطوبتها  ببرنامج "عيش صباحك" بعد أن أظهرت الدبلة.

الصلح بين رضا البحراوى وياسر الرماح فى منزل النقيب

 قاد الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه فى منزله جلسة صلح بين  نجوم الاغنية الشعبية الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح. 

حفلة كل شهرين.. علي الحجار يكشف كواليس مشروع «100 سنة غنا»

كشف المطرب علي الحجار كواليس مشروعه "100 سنة غنا"، ولقائه بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني. 

بعد الهجوم .. صناع المسلسل الكوري "ملك الارض" يعتذرون عن الإساءة للعرب

أصدر صناع المسلسل الكوري King the Land “ملك الارض” بيان اعتذار عن ما ورد به من مشاهد تتضمنت إساءة للعرب.

المسلسل الكوري King the Land الفنانة نانسي صلاح الفنان رضا البحراوي الفنان مصطفى كامل الساعات الماضية

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