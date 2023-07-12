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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. صوت مصر أنغام على موعد بحفل جماهيري في جدة 3 أغسطس

صدى البلد

تستعد صوت مصر أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس 3 أغسطس القادم بمدينة جدة السعودية والذى من المقرر أن يحضره جمهورها من مختلف الجنسيات العربية.

كما تجرى التجهيزات للخروج بليلة مميزة بمواصفات لايف عالمية تليق بصوت مصر وسلطانة الأغنية والطرب بالعالم العربي أنغام.
ومن المقرر ان تقدم أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي اثرت بها الأغنية والموسيقى العربية طوال مشوارها الفني منها "حالة خاصة جدا"  "اساميك الكتيره" ،"مطمنه" ،"بين البينين" ،"نفضل نرقص" ،"ما جابش سيرتي" ،"طول ما أنت بعيد"  ،سيدي وصالك" ،"انا سانده عليك" ،"حته ناقصه" ،"اتجاه واحد " و"ياريتك فاهمني" .. وغيرها .

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وكان عدد من كبار وصناع الموسيقى بالعالم العربي قد أشاد بأنغام كصوت مصر آخرهم فنان العرب محمد عبده الذى أكد على استحقاقها للقب صوت مصر لما تمتلكه من كريزما المطربة المتكاملة دون غيرها مشيرا لنشأتها وسط أسرة فنية.

 أنغام مؤخرا المركز الأول لـ "هاشتاج أنغام صوت مصر

كما تصدرت أنغام مؤخرا المركز الأول ل "هاشتاج أنغام صوت مصر على مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى تصدرها تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنان يستحق بجدارة ان يحمل إسم مصر حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي و الجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق وهو ما اثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقى.


كما تصدرت على مدى اكثر من اسبوع المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" متخطية حاجز المليون مشاهدة.

أغنية "سيبك انت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

أنغام الخميس السعودية جدة الجنسيات مصر

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