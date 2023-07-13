دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

يستعد المسلمون لاستقبال السنة الهجرية الجديدة لعام 1445، ويكثر معها البحث عن دعاء السنة الهجرية الجديدة، وما يقال للتوبة وغفران الذنوب في وداع عام مضى وعام هجري آت.

وفي التقرير التالي نرصد ما ورد في دعاء السنة الهجرية الجديدة وما يقال في استقبال شهر الله المحرم لغفران الذنوب.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

العام الهجري أو السنة الهجرية هي مصطلح يطلق على التقويم الإسلامي الذي أقره الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب، وتوافق عليه المسلمون بالتأريخ بالهجرة النبوية المطهرة باعتبارها الحدث الأعظم في تاريخ الأمة الإسلامية.

ومن صفة الله عزوجل أنه الغفور الرحيم لذلك يغفر ذنوب العباد حتى لو كانت مثل زبد البحر بشرط التوبة والرجوع عن الذنب مصداقاً لقوله تعالى: "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا" سورة النساء : آية 110: مدنية.

ويخبرنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن عظيم كرمه وجوده تعالى مع عباده فإذا أذنب العبد ذنباً ثم تاب إلى الله تعالى مع صدقه وإخلاصه في التوبة يتقبل الله توبته وإن كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال، لذا شرع الله تعالى التوبة للمذنب حماية للمجتمع من شره فلو خرج كل من ارتكب ذنباً من رحمة الله تعالى فسوف يعاني المجتمع من شرور مثل هذا الإنسان ويصبح كل عمله نقمة لنشر الفساد والشر على المجتمع إذن فالتوبة من الله تعالى وأنه سبحانه يضع المعايير لهذه التوبة فمن يرتكب ذنباً أو يظلم نفسه بخطيئة ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً.

وتوضح الآية دقة القرآن فى توضيح المعنى أن من عمل سوءً أضر بهذا العمل آخرين ،أنه غير الذي ارتكب شيئاً يضر به نفسه فقط فالذي سرق أو قتل أو اعتدى على آخر قذفاً أو ضرباً أو إهانة فهذه الأعمال هي ارتكاب للسوء ،فالسوء هو عمل يكرهه الناس ،لكن الذي يشرب الخمر قد يكون في عزله عن الناس لم يرتكب إساءة إلى أحد لكنه ظلم نفسه لأن الإنسان المسلم مطلوب منه الولاية على نفسه .

ويحمي المنهج الإيماني المسلم حتى من نفسه، ويحمي النفس من صاحبها، بدليل أننا نأخذ من يقتل غيره بالعقوبة وكذلك يحرم الله من الجنة من قتل نفسه انتحاراً ،بينما تجد إنساناً يرتكب المعصية ليحقق لغيره متعة مثل شاهد الزور الذي يعطي حق إنسان لإنسان آخر ولم يأخذ شيئاً لنفسه بل باع دينه بدنيا غيره.

ونستفيد من هذه الآية الكريمة أن من شروط قبول التوبة من المعاصي استغفار الله تعالى مع الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى .

دعاء السنة الهجرية الجديدة للتوبة

«أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ* وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ».

ومن الدعاء الذي يغفر الذنوب والكبائر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك.

يارب الأرض والسموات، اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندِك، وارحمني، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ.

اللهم لك أسلمتُ وبك آمنتُ وعليك توكلتُ وإليك أنبتُ وبك خاصمتُ وإليك حاكمتُ فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ أنت المُقدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ لا إلهَ إلا أنت أو لا إلهَ غيرك.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.

دعاء طلب الستر في العام الجديد

اللهم إني أسألك الصحة والعافية وخير العام الهجري الجديد.

اللهم في رأس السنة الهجرية الجديدة، نسألك توفيقا من عندك وبداية خير للجميع.

اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

اللهم أهل علينا السنة الهجرية الجديدة الجديد واجعله اللهم عام بركة وخير وصلاح الحال في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل هذا العام الجديد عام البركات والخيرات والنصر للإسلام والمسلمين والانتصار على أصحاب الغدر والضلال.

اللهم إني أسألك اللهم في السنة الهجرية الجديدة التوفيق لكل أحبابي والتيسير لهم في أمر الدنيا والتوفيق في أمور الآخرة بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، واشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم اجعله العام الهجري الجديد شفاءً لكل مريض وفرج لكل مهموم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم نسألك في عامنا الهجري الجديد، أن تفيض بالخيرات على عِبادك المُسلمين، وأن تجعلها سنة الخير المُباركة التي طال انتظار قلوبنا لفرحتها، كلذ عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم إني أسألك خير العام الهجري الجديد يمنه ويسره، وأمنه وسلامته، ونوره وبركاته وأعوذ بك من شروره وصدوده وعسره وخوفه وهلاكه، وأسألك أن تحفظ على ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وان ترزقني ا العصمة من الشيطان الرجيم.

اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا بعيوبنا واحفظ جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب المصطفى في الدارين وأن نهتدي بهديه ونسير على خطاه.

اللهم مع عامنا الهجري الجديد، نسألك أن تتنزّل بالرّحمات على تلك القُلوب التي نُحبّها، وأن تُبارك لنا في عامنا الهجري الجديد، وأن تجعلها سنة خير علينا وعليهم، وعلى جميع المُحبيّن في كلّ مكان.