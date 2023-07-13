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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد علي الكسار.. عمل في فرقة جورج أبيض.. وقدم مائتي أوبريت

علي الكسار
علي الكسار

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي علي الكسار، الذى استطاع أن يسبق أبناء جيله. بملامحه البشوشة وضحكته المميزة ولهجته النوبية، ساعدته في أن يكون شخصية مميزة وفريدة من نوعها ليبدع في مجاله، ويصبح رائد المسرح الكوميدي الغنائي.

بدأ حياته الفنية عام 1908 بالعمل في فرقة "دار التمثيل الزينبي" التي أسسها في عام 1907، ثم عمل في فرقة "جورج أبيض" وتعرف هناك على أمين صدقي، وكونا معًا فرقة تمثيل عام 1916. 

وانتقلا بفرقتهما إلى مسرح "الماجستيك" بشارع عماد الدين، التي كانت أقوى وأنجح الفرق الكوميدية بلا منافس إلى أن انفصلا عام 1925.

قدم علي الكسار من خلال مشواره أكثر من مائتي أوبريت و160 عرضًا مسرحيًا. 

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كتب مسرحياته العديد من المؤلفين من أبرزهم بديع خيري وحامد السيد، وعاش حالة من النشاط الفني بأعماله المسرحية في مصر ومختلف الدول.

اشتهر علي الكسار في عالم السينما من خلال شخصية "عثمان عبدالباسط" التي كان ينافس بها شخصية "كشكش بيه" للفنان نجيب الريحاني، حيث ساعدته اللهجة النوبية التي اكتسبها في أن يتقن دور الخادم والبواب والنوبي ليخوض من خلالها بطولات سينمائية. 

من أشهر أفلامه" نور الدين والبحارة الثلاثة وعلى قد لحافك وسلفني 3 جنيه وعلي بابا والاربعين حرامي، عثمان وعلي والساعة 7".

علي الكسار دار التمثيل الزينبي عالم السينما الكسار الفنان الكوميدي

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