محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية العيد القومي لفرنسا بالقنصلية

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة العيد القومي الفرنسى، بحضور محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والسادة القناصل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته هذا الحدث الذى نحتفل فيه بالثورة الفرنسية التى أرست مبادئ الإخاء و الحرية و المساواة.



وأشاد بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

من جانبه، ثمن محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مدى التعاون بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات و اتفاقيات التعاون و المشروعات مثل مشروع ترام الرمل و مشروع تدوير البلاستيك.



وأشار إلى حرص القنصلية الفرنسية على تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.