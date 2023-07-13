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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن والقنوات الناقلة

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك مباشر

بدأ البحث يزداد عن موعد مباراة الاهلي والزمالك مباشر اليوم والقنوات الناقلة ، إذ يلتقي قطبي الكرة المصري في لقاء هام وتاريخي مساء اليوم.

مباراة الأهلي والزمالك اليوم

وتتجه أنظار الملايين من عشاق المارد الأحمر والفارس الأبيض صوب استاد القاهرة الدولى الليلة لمتابعة لقاء القمة، حيث تقام اليوم مباراة الاهلي والزمالك مباشر والمؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

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مباراة الاهلي والزمالك مباشر

مباراة الأهلي اليوم مباشر

ويرتقب الملايين من عشاق الأحمر مباراة الأهلي اليوم مباشر مع الزمالك  والمقرر لها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلي والزمالك مباشر فى الدوري المصري الممتاز مع الاستعانة بعدد من نجوم الكرة المصرية في وجود استوديو تحليلى مميز.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر بدون تقطيع

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر بدون تقطيع عبر قناة أون تايم سبورتس، وعن التشكيل المتوقع للنادي الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي يكون على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد.
خط الوسط: نيمار، إبراهيما نداي، أحمد فتوح، روقا.
خط الهجوم: شيكابالا، الجزيري، زيزو.

مباراة الاهلي والزمالك مباشر

ماتش الأهلي اليوم مباشر

وعن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك قبل مباراة الاهلي والزمالك مباشر ، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، يكون على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية، أحمد قندوسي "إليو ديانج"، محمد مجدي أفشة 
خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ترتيب الدوري المصري

وقبل مباراة الاهلي والزمالك مباشر، توج الأحمر الحصول بدرع بطولة الدوري هذا الموسم بعدما فاز في مباراته الأخيرة على فريق الاتحاد السكندري وحصل الأهلي على 75 نقطة في المركز الأول.

ترتيب الدوري :

1- الأهلي - 75 نقطة

2- بيراميدز - 67 نقطة

3- الزمالك - 59 نقطة

4- فيوتشر - 58 نقطة

5- المصري البورسعيدي - 47 نقطة

6- المقاولون العرب - 43 نقطة

7- إنبي - 42 نقطة

8- الاتحاد السكندري - 42 نقطة

9- فاركو - 41 نقطة

10- سموحة - 39 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة

12- الإسماعيلي - 37 نقطة

13- البنك الأهلي - 36 نقطة

14- طلائع الجيش - 36 نقطة

15- أسوان - 33 نقطة

16- غزل المحلة - 33 نقطة

17- الداخلية - 32 نقطة

18- حرس الحدود - 21 نقطة.

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