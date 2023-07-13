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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. حرب رقمية بين OpenAI و Anthropic.. اشتر هاتف سامسونج Galaxy A54 5G الآن

أخبار التكنولوجيا//حرب
أخبار التكنولوجيا//حرب رقمية بين OpenAI و Anthropic..اشتر ه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شات بوت Claude 2 يشعل الصراع.. حرب رقمية بين OpenAI و Anthropic

 

دخلت شركة أنثروبيك Anthropic الناشئة سباق تسلح الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتكون في مواجهة مباشرة مع منافستها الأقوى حاليا "أوبن إيه آي" OpenAI التي قامت بابتكار روبوت "تشات جي بي تي"  ChatGPT.

 

خصم 50% على جوال شاومي POCO C40 في السعودية

 

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروض مغرية على كل تشكيلة شاومي ومنها جوال Poco C40 ثنائي الشريحة.

 

وفر 4 آلاف جنيه.. اشتر هاتف سامسونج Galaxy A54 5G الآن

 

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى، عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروضا مغرية على كل تشكيلة هواتف "سامسونج" بمناسبة الـ Prime ومن أفضل تلك العروض هاتف "جالاكسي A54" ثنائي الشريحة.

 

عطل مفاجئ يضرب تويتر حول العالم ويخفي التغريدات

 

أعلن موقع تتبع التيار Downdector داون ديتكتور ، عن ظهور عطل مفاجئ ضرب منصة التواصل الاجتماعي " تويتر" حول العالم مساء اليوم الأربعاء .

 

الأفضل فى فئته.. سعر Iphone 14 Pro فى السعودية

 

يوفر جوال iPhone 14 Pro أفضل حجم مدمج فى أحدث سلسلة من إصدارات آيفون الرائدة، أضف إلى ذلك المعالج القوي والكاميرا الجبارة.

 

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