أخبار التكنولوجيا.. حرب رقمية بين OpenAI و Anthropic.. اشتر هاتف سامسونج Galaxy A54 5G الآن

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

دخلت شركة أنثروبيك Anthropic الناشئة سباق تسلح الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتكون في مواجهة مباشرة مع منافستها الأقوى حاليا "أوبن إيه آي" OpenAI التي قامت بابتكار روبوت "تشات جي بي تي" ChatGPT.

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروض مغرية على كل تشكيلة شاومي ومنها جوال Poco C40 ثنائي الشريحة.

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى، عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروضا مغرية على كل تشكيلة هواتف "سامسونج" بمناسبة الـ Prime ومن أفضل تلك العروض هاتف "جالاكسي A54" ثنائي الشريحة.

أعلن موقع تتبع التيار Downdector داون ديتكتور ، عن ظهور عطل مفاجئ ضرب منصة التواصل الاجتماعي " تويتر" حول العالم مساء اليوم الأربعاء .

يوفر جوال iPhone 14 Pro أفضل حجم مدمج فى أحدث سلسلة من إصدارات آيفون الرائدة، أضف إلى ذلك المعالج القوي والكاميرا الجبارة.