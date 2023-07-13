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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

آبى أحمد في القاهرة عشية بدء التخزين الرابع لـ سد النهضة.. هل يحدث الاتفاق؟

الرئيس السيسي وآبي
الرئيس السيسي وآبي أحمد

استقبل الرئيس السيسى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء،؛ استعداداً لـ قمة دول جوار السودان (مصر - ليبيا - جنوب السودان - تشاد - أفريقيا الوسطى - إثيوبيا -إريتريا) اليوم الخميس 13 يوليو للعمل على إنهاء الصراع في السودان.

يأتي مؤتمر دول جوار السودان، في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من  الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وقال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه يحمل كل التمنيات الطيبة بالأمن والسلام لإخواننا فى السودان.

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وأضاف عباس شراقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الرئيس السيسي وآبي أحمد التقيا عدة مرات خلال الشهور الماضية منها فى شرم الشيخ أثناء قمة المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022، والثانية على هامش القمة الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة فى 16 ديسمبر 2022، والثالثة فى قمة التمويل العالمي بباريس 22 يونيو الماضى.

لقاءات الرئيس السيسى وآبي أحمد

وتابع عباس شراقي أنه فى جميع المرات السابقة لم يحدث أى خطوة إيجابية نحو استئناف المفاوضات لعقد اتفاق حول سد النهضة. 

أول لقاء بين الرئيسين كان فى ملابو - غينيا الاستوائية فى يونيو 2014 على هامش قمة الاتحاد الأفريقى بعد تولى الرئيس السيسى الحكم بأيام، وكانت المفاوضات وقتها متوقفة فى يناير 2014 عندما رفضت إثيوبيا الاقتراح المصرى بوجود خبراء دوليين فى المفاوضات، أعقب ذلك عدة لقاءات على هامش القمم الأفريقية أو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد كل لقاء كانت هناك قوة دافعة للمفاوضات ولكن غياب الإرادة السياسية لدى لطرف الإثيوبى حالت دون الوصول إلى اتفاق حتى الآن. 

 الأجواء ملائمة

وأشار عباس شراقي إلى أن الأجواء ملائمة خلال هذه الزيارة لعمل شئ قبل زيادة الاحتقان مع بدء التخزين الرابع الذى سوف يبدأ صباح غد الجمعة 14 يوليو 2023 ، فى أطول فترة تخزين والتى سوف تستمر لمدة شهرين حتى منتصف سبتمبر القادم، بالاضافة إلى حجز مياه الأمطار الأسبوعين الماضيين لتعويض ما تم صرفه من خلال بوابة التصريف طوال الشهور الستة الماضية ومقدارها 4 مليار م3.

وتساءل عباس شراقي هل يحدث هذه المرة الاتفاق على استئناف المفاوضات كما كان متبعاً عندما تصل المفاوضات إلى طريق مسدود؟.

السيسي سد النهضة قمة دول جوار السودان السودان عباس شراقي

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