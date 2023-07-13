دول جوار السودان تجتمع في مصر لـ تسوية الأزمة سلميًا

تستضيف مصر قمة دول جوار السودان، اليوم الخميس 13 يوليو؛ لبحث سبل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 أسبوعا بين طرفين عسكريين متناحرين في السودان ما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة بالمنطقة.

وتعد مصر وإثيوبيا، أكبر جارتين لـ السودان، غير أن هناك خلاف منذ سنوات حول بناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تويتر: "سعدت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات اتسمت بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".



مؤتمر قمة دول جوار السودان يبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وفق إعلان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي للرئاسة على صفحته الرسمية على فيسبوك.

يأتي مؤتمر دول جوار السودان، في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

وفي منتصف أبريل الماضي، اندلعت اشتباكات واسعة بين قوات الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم وعدة ولايات ومدن سودانية أخرى، ولا تزال المعارك متواصلة حتى اليوم، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد مئات الآلاف.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قال في تصريحات سابقة بشأن سد النهضة، إن العمل في بناء السد "يقوم بصورة تأخذ في الاعتبار التخوفات التي تثيرها دولتي المصب السودان ومصر".

وأضاف أبي أحمد، في خطابه لأعضاء البرلمان الإثيوبي أن "دولتي المصب السودان ومصر هم إخواننا وجيراننا، وبسبب القلق الذي أبدوه من بناء سد النهضة فإننا نقوم بتنفيذ الأعمال بالعناية ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرونها"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان يوم الأحد 9 يوليو 2023، إن مصر تتطلع إلى “وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة”.

وأدى القتال الذي اندلع في الخرطوم في منتصف أبريل إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى دول الجوار التي يعاني الكثير منها من الفقر، وعبر ما يزيد على 255 ألفا الحدود إلى مصر، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.