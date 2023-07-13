شاومينج لطلاب الثانوية العامة : اللي صور الامتحان يبعته

وجه شاومينج رسالة عاجلة لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تطبيق تليجرام ، قال فيها : اللي يصور الامتحان يبعت.

جاء ذلك بعد 3 دقائق من توزيع امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ، وامتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

رسالة شاومينج

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني من تلبية دعوة شاومينج والاقدام على تصوير امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ، وامتحان الفلسفة 2023 بعد توزيعها في اللجان وارسالها له.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تهاون مع أي طالب سيتم ضبطه أثناء واقعة تصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث سيتم عمل محضر بالواقعة في اللجنة ، وسيتم التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم آداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة آداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 .

وبدأ طلاب الشعبة الأدبية آداء امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ويستمر زمن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا

كما يستمر زمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ، لمدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا