كأسطورة الوحش ذو الرؤوس الثلاثة.. كارثة طبيعية تضرب أوروبا في هذا الوقت

أصدرت العديد من بلاد أوروبا تحذيرا أحمر اللون في 10 مدن أوروبية، بشأن كارثة طبيعية على وشك ان تضرب القارة بأكملها وتجتاح بلاد أوروبا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تجتاح الموجة الحارة جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا، وتوقعات بدرجات حرارة قياسية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من إسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا وتركيا.

موجة حارة تضرب أوروبا

في حين يمكن أن تصل إلى 48.8 درجة مئوية في إيطاليا، دفع هذا الأمر إلى إصدار تحذير أحمر في 10 مدن، بما في ذلك فلورنسا وروما.

وفيما يتعلق بتداعيات هذه الموجة الحارة، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بوفاة رجل في الأربعينيات من عمره بسبب الحرارة، حيث انهار أثناء عمله في بلدة لودي بالقرب من ميلانو، مما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة الطبيعية.

وعلق السياسي الإيطالي نيكولا فراتوياني على هذه الحادثة بالقول "نواجه موجة حارة لا تطاق"، ودعا إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع مأساوي مماثل. ويعاني الكثير من السياح في إيطاليا من ضربات الشمس، حيث انهار رجل بريطاني خارج الكولوسيوم في روما.

وتأتي هذه الحادثة في ظل مخاوف العلماء من تصاعد التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في العالم، وتحذيرات من تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة.

أسطورة الوحش ذو الرؤوس الثلاثة

تم تسمية الموجة الحارة بـ “سيربيروس” من قبل جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية، مستوحاة من الوحش ذو الرؤوس الثلاثة في الأسطورة اليونانية التي ذكرتها شاعرة إيليا فيكولو.

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، ستصل درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الجمعة، ومن المحتمل أن تشهد مساحات شاسعة من جنوب أوروبا درجات حرارة تتجاوز منتصف الأربعينيات، وربما أعلى.

وتأتي هذه الموجة الحارة بعد أن تم تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ أوروبا بلغت 48.8 درجة مئوية بالقرب من سيراكيوز في جزيرة صقلية الإيطالية في أغسطس من العام الماضي.

ويثير هذا التحذير مخاوف من وقوع وفيات بسبب الحرارة، حيث لقي أكثر من 60 ألف شخص حتفهم في أوروبا العام الماضي بسبب الحرارة. وتعد موجة الحرارة فترة من الطقس الحار والجاف، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن فترات الطقس الحار بشكل استثنائي أصبحت أكثر تواترًا في السنوات الأخيرة، وتحذر الخبراء من تأثير تغير المناخ في زيادة حدة الموجات الحارة.