عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كأسطورة الوحش ذو الرؤوس الثلاثة.. كارثة طبيعية تضرب أوروبا في هذا الوقت

موجة حارة
موجة حارة

أصدرت العديد من بلاد أوروبا تحذيرا أحمر اللون في 10 مدن أوروبية، بشأن كارثة طبيعية على وشك ان تضرب القارة بأكملها وتجتاح بلاد أوروبا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تجتاح الموجة الحارة جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا، وتوقعات بدرجات حرارة قياسية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من إسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا وتركيا.

txt

موجة حارة لمدة أسبوع| الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

txt

موجة حارة قادمة بهذا المواعد.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

موجة حارة تضرب أوروبا

في حين يمكن أن تصل إلى 48.8 درجة مئوية في إيطاليا،  دفع هذا الأمر إلى إصدار تحذير أحمر في 10 مدن، بما في ذلك فلورنسا وروما.

 وفيما يتعلق بتداعيات هذه الموجة الحارة، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بوفاة رجل في الأربعينيات من عمره بسبب الحرارة، حيث انهار أثناء عمله في بلدة لودي بالقرب من ميلانو، مما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة الطبيعية. 

وعلق السياسي الإيطالي نيكولا فراتوياني على هذه الحادثة بالقول "نواجه موجة حارة لا تطاق"، ودعا إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع مأساوي مماثل. ويعاني الكثير من السياح في إيطاليا من ضربات الشمس، حيث انهار رجل بريطاني خارج الكولوسيوم في روما.

وتأتي هذه الحادثة في ظل مخاوف العلماء من تصاعد التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في العالم، وتحذيرات من تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة.

أسطورة الوحش ذو الرؤوس الثلاثة

تم تسمية الموجة الحارة بـ “سيربيروس” من قبل جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية، مستوحاة من الوحش ذو الرؤوس الثلاثة في الأسطورة اليونانية التي ذكرتها شاعرة إيليا فيكولو. 

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، ستصل درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الجمعة، ومن المحتمل أن تشهد مساحات شاسعة من جنوب أوروبا درجات حرارة تتجاوز منتصف الأربعينيات، وربما أعلى.

وتأتي هذه الموجة الحارة بعد أن تم تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ أوروبا بلغت 48.8 درجة مئوية بالقرب من سيراكيوز في جزيرة صقلية الإيطالية في أغسطس من العام الماضي. 

ويثير هذا التحذير مخاوف من وقوع وفيات بسبب الحرارة، حيث لقي أكثر من 60 ألف شخص حتفهم في أوروبا العام الماضي بسبب الحرارة. وتعد موجة الحرارة فترة من الطقس الحار والجاف، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. 

وتشير التوقعات الحالية إلى أن فترات الطقس الحار بشكل استثنائي أصبحت أكثر تواترًا في السنوات الأخيرة، وتحذر الخبراء من تأثير تغير المناخ في زيادة حدة الموجات الحارة. 

ارتفاع درجات الحرارة احتياطات إسبانيا وفرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ