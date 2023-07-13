عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ،اليوم الخميس، إن الإنجازات التي قامت بها قمة حلف "الناتو"هذا الأسبوع في ليتوانيا عظيمة.

وتابع أوستن: "اعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن أن يقسم حلف شمال الأطلسي ويقسمنا - لقد أصبح الناتو أكبر بالفعل" ، مشيرًا إلى انضمام فنلندا مؤخرًا إلى الحلف وإنهاء تركيا لمعارضتها لمسعى السويد للانضمام، بحسب شبكة "سي إن إن" الامريكية.



قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم الاثنين الماضي أن جميع أعضاء الناتو يجب أن يوافقوا على السماح لعضو جديد بالانضمام إلى الحلف ، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخلى عن معارضته لطلب السويد.

وأشار أوستن في حديثه إلى شبكة سي إن إن الأمريكية ، أيضًا إلى وجود "دعم واسع" للدول الأعضاء لتخصيص 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي ولتزويد أوكرانيا بالاستثمارات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.