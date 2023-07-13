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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: إتاحة المزيد من الفرص التمويلية أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمة الكونفجيس، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، على هامش استضافة مصر لأعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب 2023، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة للشباب يأتي على رأس اولويات خطة الحكومة المصرية والقيادة السياسية، مشيراً الى أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من الفرص التدريبية والتمويلية أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة لتكون مصدراً للدخل لهم، والذي يُعد جزءً أساسياً من خطط التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

وأعرب "صبحي" عن شكره العميق للشراكة المثمرة مع منظمة الكونفجيس على مدار الأعوام السابقة، حيث تم تمويل العديد من المشروعات للشباب، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية والفنية في التدريبات والمشاريع الصغيرة، مشيراً ألي سعي وزارة الشباب والرياضة الي العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوفير الدعم الملائم لريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة.

من جانبها، توجهت لوسيت رينيه بالشكر للدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قبول استضافة أعمال اللجنة الفنية للمنظمة، والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامته للشباب وحرصه علي اشراكهم وتأهيلهم ليكونوا قادةً في المستقبل، مؤكدةً على أهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً بالجهود التي تبذلها مصر في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأعربت الأمين العام لمنظمة الكونفجيس على الطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيدة بما شهدته داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثمنةً المجهودات العظيمة التي تبذلها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

يذكر أن منظمة الكونفجيس هي منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعد من بين أهم المنظمات الداعمة لريادة الأعمال في العالم.

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