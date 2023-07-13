استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، بينما سجلت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الاسترليني ارتفاعًا، في بداية تعاملات، اليوم الخميس "نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.



وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 30 و40 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" 34.22 جنيه للشراء و34.34 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 34.33 جنيه للشراء و34.51 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.97 جنيه للشراء و34.09 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 15 و17 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 39.92 جنيه للشراء و40.16 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا ليصبح 40.05 جنيه للشراء و40.29 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 39.81 جنيه للشراء و39.95 جنيه للبيع.



وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.64 جنيه للشراء و100.62 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.