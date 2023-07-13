الأرصاد: درجات الحرارة في صيف 2023 ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال التنبؤات الفصلية ، فإن درجات الحرارة في صيف 2023 ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية ببعض الأرقام البسيطة.

الأرصاد: أرتفاع نسب الرطوبة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة



وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أن شهر أغسطس سوف يشهد موجات من إرتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن أرتفاع نسب الرطوبة تزيد من الشعور بأرتفاع درجات الحرارة، رغم أن قيم معدلات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية.

الأرصاد: بعض الأيام ستكون درجات الحرارة بها أعلى من المعدلات الطبيعية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن معدلات الحرارة في فصل الصيف تتراوح بين 36_37 درجة مئوية، لافته إلى أن هناك بعض الأيام ستكون درجات الحرارة بها أعلى من المعدلات الطبيعية.