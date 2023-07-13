تحديث الصناعة ينظم ملتقى "أسبوع الحرف اليدوية" في صعيد مصر

بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية..

قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ "ملتقى أسبوع الحرف اليدوية" والذي شمل تواجد أكثر من 40 حرفي وحرفية من أعضاء التكتلات النسجية "التللي بجزيرة شندويل سوهاج – منسوجات أخميم سوهاج – الفركة بنقادة قنا" في الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2023 بالقاهرة، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وافتتحت الملتقى الذي شمل العديد من الأنشطة المختصة بدعم التكتلات الحرفية والعاملين الأستاذة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حيث ألقت الضوء على أهم الأنشطة والخدمات الفنية التي يقدمها المركز للقطاعات الحرفية المصرية عامةً، والقطاعات الحرفية بالصعيد على وجه الخصوص.

وشمل "ملتقى أسبوع الحرف اليدوية" على مدار أيام انعقاده العديدة من الأنشطة المتعلقة بدعم هذه التكتلات. حيث شمل اليوم الأول في الملتقى فعالية التشبيك بين حرفي التكتلات النسجية والتجار والمسوقين المهتمين ببيع المنتجات الحرفية، وشهدت الفعالية جلسات نقاشية بين المصنعين والتجار ركزت على أهم مقومات نجاح دورتي الإنتاج والبيع للمنتجات الحرفية من خلال التكامل بين الطرفين، كما شهد اليوم الأول ورشة عمل خاصة بمنصة أيادي مصر المهتمة بدعم وتسويق المنتجات الحرفية المصرية على الإنترنت، حيث عرضت المنصة خدماتها على الحرفيين، الذين اهتموا بالاشتراك بها وعرض منتجاتهم من خلالها.

وفي اليوم الثاني من الملتقي خُصص للترويج للخدمات التمويلية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التمويلية للقطاعات الحرفية، حيث شهد الملتقي حضور ممثلين عن البنك الأهلي المصري، والذي قام ممثلوه بعرض كافة الخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها البنك لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التي يقدمها البنك من خلال مكاتب الدعم الفني الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

أما اليوم الثالث شهد ورشة عمل عن أهمية التحول الرسمي لمنتسبي التكتلات الحرفية وذلك للاستفادة من الخدمات والدعم والمناقصات التي تطرحها الحكومة المصرية عبر منصاتها، وقد ألقى ندوة التحول الرسمي ممثلون عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أوضح أعضاء الجهاز أهمية التحول الرسمي وتقنين الأوضاع للاستفادة من خدمات الجهاز المختلفة سواء المالية أو الغير مالية والاشتراك بالمعارض الحرفية المختلفة التي ينظمها الجهاز. كما شمل اليوم الثالث ورشة عمل عن الفاتورة الإلكترونية وكيفية العمل بها واستخراجها من الجهات ذات الصلة، وتأتي هذه الورشة في إطار خطة الحوكمة التي تتبعها الحكومة المصرية في كافة القطاعات الصناعية والتجارية بالدولة.

وفي اليوم الختامي من الملتقى شهد جولة في أشهر معارض المنتجات الحرفية بالقاهرة، وذلك حتى يتعرف أعضاء التكتلات على طرق عرض منتجاتهم في المعارض المختلفة، وشريحة العملاء المهتمة بشراء هذه المنتجات، وتعليقات المشترين على منتجاتهم وما الجديد الذي يمكن أن يضاف إلى هذه المنتجات.

يذكر أن مركز تحديث الصناعة منذ عام 2004 وإلى الآن قدم كافة خدمات الدعم الفني لهذه القطاعات الهامة في الصناعة المصرية، كما تأتي العلامة التجارية "كريتيف إيجيبت" كواحدة من أهم منافذ التسويق الحرفية الدائمة التي تقوم بالترويج لكافة المنتجات الحرفية المصرية ذات الجودة العالية.