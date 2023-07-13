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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طارق العريان يقدم ورشة في صناعة الفيلم السينمائي.. ويستعد لتصوير «ولاد رزق 3»

صدى البلد

 

يقدم المخرج طارق العريان لأول مرة ماستر كلاس لتعليم صناعة الفيلم السينمائي على طريقته الخاصة ويقوم بتعريف أهم أساسيات ومبادئ الإخراج مع استعراض نماذج حية من أهم أعماله وتحليلها من وجهة نظر إخراجية.

 وتستمر الورشة من يوم ٢٣ يوليو وحتى ٢٧ يوليو حيث نشر العريان على صفحته الرسمية على انستجرام تفاصيل الاشتراك فى الماستر كلاس الخاص به.

من جهة أخرى يستعد المخرج طارق العريان لتصوير فيلم "ولاد رزق ٣" ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الشهر القادم وسوف ينضم لنجوم الفيلم فى الجزء الجديد النجم آسر ياسين وعدد من النجوم ضيوف الشرف اضافة الى ابطال الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، وسيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، وأحمد داود.

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