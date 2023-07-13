مقتل 850 فردا .. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت الليلة الماضية، أماكن تخزين ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من البحر.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن الضربات الروسية حققت هدفها حيث تمت إصابة كل المواقع المحددة.

وأضاف تقرير الدفاع الروسية، أن الوحدات الأوكرانية حاولت دون جدوى خلال اليوم الماضي التقدم في محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث صدت القوات الروسية 3 هجمات للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان، و16 هجوما على محور دونيتسك، بما في ذلك في منطقة مارينكا.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية أحبطت هجمات أوكرانية في اتجاه روفنوبل ونوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك.

ووفقا لتقرير وزارة الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 850 فردا، بينهم 480 جنديا على محور دونيتسك، و180 على محوري جنوب دونتسك وزابوروجيا، و90 على محور كراسني ليمان، و30 على محور كوبيانسك، وما يصل إلى 70 جنديا على محور خيرسون.

كما أوضح التقرير أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 11 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية، كما تم أسقطت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال يوم.

وأفاد تقرير الدفاع الروسية، أنه بذلك أصبح مجموع ما تم تدميره للجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 455 طائرة، و242 مروحية، و995 4 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و10687 دبابة مدرعة أخرى و1138 راجمة صواريخ و5440 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11646 مركبة عسكرية خاصة.