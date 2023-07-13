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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بالسعودية

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود بالسعودية  في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (480) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


ووفق صحيفة عكاظ؛ فقد دعت الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

وفي ختام بيانها تعهدت الجهات الأمنية بأنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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السعودية المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرس الحدود منطقة جازان نبات القات المخدر

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