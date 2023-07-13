لتوطيد العلاقات.. أردوغان يزور السعودية والإمارات وقطر في هذه الأيام

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى 3 دول وهم السعودية والإمارات وقطر في النصف الثاني من يوليو الحالي.

وذلك في إطار تعزيز التعاون بين العواصم العربية وأنقرة.



وقبل أيام، أكدت الرئاسة التركية رسميا أن أردوغان سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري.

كان قد قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تبدأ عملية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

التقى أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الجارية في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وقال الرئيس التركي، إن “الاجتماعات السابقة مع بايدن كانت جلسات إحماء”، مضيفا: “الآن نبدأ عملية جديدة”

وذكر أردوغان أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإجراء مشاورات على مستوى رؤساء الدول مع الولايات المتحدة كجزء من الآلية الاستراتيجية.