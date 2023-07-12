بعد طلب الوساطة.. الكرملين يكشف موقفه من تحدث بوتين مع أردوغان

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط للتحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، قال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في فيلنيوس، إن تركيا يمكن أن تعمل كوسيط بين موسكو وكييف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا قبل الطرفان مثل هذا الاقتراح.

وقال أردوغان في نهاية الأسبوع الماضي إنه دعا بوتين لزيارة تركيا في أغسطس، وذلك في إطار الوساطة التركية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ناقشت مع الرئيس الأوكراني ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف. كما أكدنا على احترام سيادة الأراضي الأوكرانية منذ ضم القرم".