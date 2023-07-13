ورشة عمل حول أمراض الكلي والغسيل الدموي بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلي شعبة الغسيل الدموي يوماً علمياً تحت عنوان "ورشة عمل الغسيل الدموي".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، الدكتور هشام السيد نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلي واستاذ الكلي بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي بالدقهلية و الدكتور كريم سالم مدرس الكلي بجامعة الفيوم إلى جانب الدكتور عماد شوقي مدرس الكلى بجامعة المنصورة والدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية.

واشتمل اليوم علي عدد من المحاضرات التوعوية في مجال الغسيل الدموي والجديد في تقنيات تصنيع مرشحات الغسيل الكلوي علاوة على ورشة عمل تدريبية علي ماكينات ومحطات معالجة المياه بمشاركة نحو 50 طبيباً من مختلف وحدات الكلي بالدقهلية.

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي إن الورشة ناقشت المستجدات العلمية في مجال علاج أمراض الكلي بالإضافة إلى تدريب عملى على الغسيل الدموي ومستلزمات الغسيل الكلوي وزراعة الكلى.