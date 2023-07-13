لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباراة الأهلي والزمالك اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهي المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الواحد والثلاثين لبطولة الدوري العام.

الاهلي والزمالك

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري العام، وهي القمة رقم 126، عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية أي عند الثامنة والنصف مساء.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك اليوم في الدوري العام

سيكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك بنسبة كبيرة كما كان تشكيل الأهلي في مبارياته الأخيرة باستثناء غياب عمرو السولية.

ومن المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بطريقة متوازنة من أجل الفوز بالمباراة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمود كهربا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي اليوم في الدوري العام

يميل أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لتثبيت تشكيل الفريق في مباريات الزمالك الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي متوازنًا لرغبة الزمالك في تحقيق الفوز باعتبار أن مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة بين الفريقين بغض النظر عن موقفهما في جدول الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الجهاز الفني لفريق الزمالك بالتشكيل التالي أمام الأهلي وذلك وفقاً للمعلومات الواردة من نادي الزمالك من خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى

خط الوسط: أحمد فتوح، روقا، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا، نداي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيرى.

الاهلي والزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ومعلق المباراة

ستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك هى قناة أون تايم سبورتس، وأعلنت إدارة القناة أن مدحت شلبي وحاتم بطيشة سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وأن أيمن الكاشف ومؤمن حسن سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2.