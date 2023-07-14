خبير تحكيمي : الأهلي لديه ركلة جزاء مستحقة أمام الزمالك وعبدالغني استحق الطرد

أشاد ناصر عباس الخبير التحكيمي، بالروح الرياضية الذي ظهر عليها لاعبي الأهلي والزمالك، في مباراة القمة 126 وغطت على أخطاء التحكيم.

وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الدقيقة 30 شهدت عرقلة من محمد عبدالغني للاعب حسين الشحات، وهناك شد واضح، وكان يستحق ركلة جزاء، وكان حكم الڤار يجي استدعاء البنا لرؤية الكرة".

وأضاف ناصر عباس: "كان يجب منح محمد عبدالغني مدافع الزمالك كارت أحمر نظرًا لمنعه فرصة محققة لصالح مهاجم المنافس، وركلة جزاء الزمالك، صحيحة ولكن محمود البنا كان عليه أن يطلب مراجعة الكرة منذ البداية".