نشرة الفن .. عبير صبري تكشف سبب إقامتها بعيدا عن زوجها وفنان شهير يهدد زوجته الأهلاوية بعد مباراة القمة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عبير صبري تكشف سبب إقامتها بعيدا عن زوجها وفنان شهير يهدد زوجته الأهلاوية بعد مباراة القمة.

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "تفاعلكم" عبر شاشة قناة العربية، للإجابة عن أسئلة صريحة بشكل سريع حول حياتها الشخصية والفنية.

هدد الملحن والمغني سامر أبو طالب، زوجته المغنية والممثلة رنا سماحة بالقتل مازحا، في فيديو نشرته عبر تيك توك، بعد هزيمة الزمالك في مباراة القمة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سيب و انا اسيب البرومو الرسمى من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام و الذى من المقرر أن يعرض المسلسل خلال يوم ٢٢ من شهر يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

حقق الفيديو الدعائي لفيلم شاروخان الجديد Jawan، مشاهدات بلغت 61 مليون مرة خلال 3 أيام من طرحه على موقع يوتيوب، وحوالي 100 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات، قبل عرضه في السينمات يوم 7 سبتمبر المقبل.

يستهدف فيلم توم كروز الجديد Mission Impossible 7 تحقيق 90 مليون دولار إيرادات في افتتاحية عرضه بالبوكس أوفيس الأمريكي، بنهاية عطلة الأسبوع الجاري.