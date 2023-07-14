انطلاق ماراثون القاهرة بمشاركة 3000 متسابق.. العاصمة تقيم أكبر حدث رياضي

شهد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الماراثون الذى أقامته محافظة القاهرة بمحور ياسر رزق فى اطار احتفالاتها بعيدها القومي ١٠٥٤ تحت عنوان "ماراثون القاهرة"، تضمن الماراثون الذى شارك فيه أكثر من ٣ آلاف متسابق سباقات للجري ، والدراجات البخارية ، والدراجات الهوائية وعروض فنية وفيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الرياضة.

شارك في ماراثون القاهرة نواب المحافظ للمناطق الأربعة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وم .جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، ود.السيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من قيادات المحافظة .

النهوض بالرياضة المصرية

وحيا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المتسابقين المشاركين فى الماراثون مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر فى المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته فى الماراثون ودعمه لكافة الأنشطة الرياضية التى تجرى على أرض العاصمة، مؤكدا أنه كان هناك حرص على أن يقام الماراثون على أحد انجازات الدولة بمشاركة الشباب ، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى كل ما يتم من انجازات.

وأضاف أن اختيار نقطة بدء الماراثون بجوار أحد مواقع العمل الجاري لاستكمال هذا المحور ليرى الشباب ما يتم من جهد على أرض الواقع ويعرف أن كل الإنجازات التي تقوم بها الدولة تتم من أجله ، ولتبدأ القاهرة في عيدها عام جديد يحتل فيه الشباب مركز الصدارة . بالإضافة إلى تعريفهم بواحد من أهم الإنجازات العملاقة التي اقامتها الدولة في وقت قياسي لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء .

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكباري حيث تم تشييده في ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل، وانطلق الماراثون فى محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية ، ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى .

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة

ماراثون القاهرة