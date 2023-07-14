بعد قمة الزمالك.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام المقاولون للإنذار الثالث

‏ حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

ويواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب بعد غد الأحد في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر باق بالدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.

ويتصدر فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.



غياب 3 نجوم عن لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

ويفقد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ثلاثة نجوم في مباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم الاحد القادم فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسوف يغيب عن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بمباراة المقاولون العرب الثلاثي

محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، لحصولهم على الإنذار الثالث بمباراة الزمالك في القمة 126.

